Чита, 19 апреля, 2021, 12:33 — ИА Регнум. В Забайкальском крае 20 апреля по 10 мая ограничивают пребывание граждан в лесах. Как сообщает пресс-служба правительства региона, также согласно постановлению губернатора Забайкалья Александра Осипова, в этот период запрещены отдельные виды работ.

Лесной пожар

Ограничение распространяется на десятки районов. Тем временем, по данным Авиалесоохраны, на 19 апреля на землях лесного фонда в Забайкалье уже действует 13 пожаров площадью 327 га.

Как сообщало ИА REGNUM, со 2 апреля в Забайкальском крае введён особый противопожарный режим.