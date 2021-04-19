Стокгольм, , 13:00 — REGNUM Некоторые парламентские партии в Риксдаге раскритиковали предложение правительства Швеции запретить отрицание Холокоста. Об этом сообщила новостная служба Sveriges Radio.

«Просто так принять запрет нельзя. Это ничего принципиально не изменит», — заявила в интервью Sveriges Radio член конституционного комитета Риксдага от «Либералов» Тина Акетофт.

По словам журналистов радиостанции, «Христианские демократы» также настроены критически к предложению правительства. «Зеленые», которые входят в состав правительства, пока не заняли официальную позицию. В свою очередь Расмус Линг, член комитета по правосудию, отметил, что есть как принципиальные возражения, так и вопросы относительно эффективности подобного запрета.

Ранее в эфире телеканала министр юстиции Морган Йоханссон заявил о намерении кабинета министров приравнять отрицание Холокоста к уголовному преступлению.

Читайте ранее в этом сюжете: В Швеции могут ввести ответственность за отрицание Холокоста

Читайте развитие сюжета: В Швеции раскритиковали предложение запретить отрицание Холокоста