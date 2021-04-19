Москва, , 12:44 — REGNUM Москва, Тюменская и Ленинградская области лидируют в рейтинге регионов России по социально-экономическому и экономическому развитию в 2020 году. Об этом пишет 19 апреля газета «Известия».

Интегральный рейтинг составил Фонд развития гражданского общества, используя данные Росстата, Росказны, Минфина и ФНС. Оценка каждого региона зависела от девяти критериев, в том числе среднемесячной зарплаты, стоимости потребительской корзины, индекса промышленного производства.

Регионы заняли разные позиции по разным критериям. Так, по зарплате Москва оказалась на четвёртом месте, а по отношению заработка к стоимости потребительской корзины — на пятом.

В общем рейтинге второе место заняла Тюменская область, третье — Ленинградская, в первую пятёрку вошли Ямало-Ненецкий АО и Подмосковье. Вторую пятёрку составили Санкт-Петербург, Магаданская, Иркутская, Калужская области и Югра.

Во вторую десятку вошли Красноярский край, Чукотка, Мурманская, Владимирская, Тульская, Челябинская, Воронежская области, Камчатский и Хабаровский края, а также Свердловская область. Далее идут Белгородская область, Башкирия, Татария, Сахалинская и Рязанская области.

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