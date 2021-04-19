Ростов-на-Дону, , 12:30 — REGNUM Сити-менеджер Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко утвердил Дмитрия Симкова в должности заместителя главы администрации областного центра по транспорту и дорожному хозяйству. Согласно распоряжению, он приступит к работе 20 апреля 2021 года, сообщается на сайте мэрии.

43-летний уроженец Пролетарска Ростовской области — выпускник Ростовского государственного строительного университета. Затем он прошел профессиональную переподготовку в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ по программе «Юриспруденция».

Трудовая деятельность Симкова началась в 1997 году в качестве газоэлектросварщика. В разные годы он работал в частных компаниях. В 2015 году занял должность заместителя главы администрации Железнодорожного района Ростова-на Дону, в 2016 году возглавил район.

ИА REGNUM сообщало, что 1 апреля 2021 года Константин Солонский покинул постзаместителя сити-менеджера Ростова-на-Дону по вопросам дорожного хозяйства и транспорта. Уроженец Севастополя проработал в этой должности с июля 2019 года.

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