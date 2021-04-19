Катманду, , 12:30 — REGNUM Посольство России в Непале оперативно приняло ряд мер для организации поиска пропавших российских альпинистов. Об этом 19 апреля сообщил посол РФ в этой стране Алексей Новиков.

«Посольство приняло ряд мер для организации поиска пропавших российских альпинистов Сергея Кондрашкина, Александра Лутохина и Дмитрия Синев», — сказал Новиков.

По его словам, состояние граждан РФ стабильное, врачи отмечают у них горную болезнь, а также обморожение.

«Их жизни, по данным посольства, ничто не угрожает», — добавил посол.

Как сообщало ИА REGNUM, альпинисты перестали выходить на связь 18 апреля, когда покинули одну из стоянок в районе горного массива Аннапурна на территории Непала. Утром 19 апреля спасатели нашли пропавших альпинистов.

Читайте также: В Гималаях найдены трое пропавших альпинистов из России