Москва, , 12:30 — REGNUM Власти Мальдивских островов смягчили требования для въезда в страну для иностранных туристов. Новые правила вступают в силу с 20 апреля 2021 года, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, для вакцинированных от коронавируса туристов отрицательный результат ПЦР-теста больше не потребуется. Но это при условии, что вакцина должна быть одобрена Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

На данный момент ВОЗ одобрила восемь вакцин зарубежного производства. Российская вакцина «Спутник V» в это список пока не вошла. Таким образом, для вакцинированных. российских туристов правила въезда на Мальдивы не меняются.

Как сообщало ИА REGNUM, всем туристам из России для въезда на Мальдивы, исключая детей до года, необходимо предъявить отрицательный ПЦР-тест на английском языке.

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