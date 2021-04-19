Санкт-Петербург, 19 апреля, 2021, 12:38 — ИА Регнум. Станцию третьей линии Петербургского метрополитена «Зенит», которую ранее закрыли на время гарантийного ремонта и ребрендинга, откроют в тестовом режиме 2 мая, а полностью — до конца последнего месяца весны. Об этом 19 апреля сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга по транспорту Максим Соколов.

Vk.com/sokolov_mu Станция метро «Зенит» (цитата страницы М. Соколова)

Напомним, эта станция на «зелёной» ветке с названием «Новокрестовская» впервые была открыта весной 2018 года, накануне чемпионата мира по футболу, проходившего в России. В 2020 году было принято решение о переименовании станции в «Зенит» и переоформлении её в соответствии со стилем петербургского футбольного клуба.

По словам Максима Соколова, станция примет на себя основную нагрузку по транспортному обслуживанию петербургских матчей чемпионата Европы по футболу, которые в июне-июле 2021 года пройдут на стадионе «Газпром Арена».

«Откроем станцию до конца мая. Пока метростроителям нужно завершить наладку систем освещения, противопожарной сигнализации, вентиляции и дымоудаления, увязать диспетчеризацию всех систем между собой в едином пункте управления, подготовить траволаторы к ежегодному техническому освидетельствованию», — уточнил вице-губернатор.

Соколов также заверил, что замечания, которые сегодня устраняют на станции, на безопасность пассажиров и эксплуатацию объекта не влияют.

«Рад объявить, что 2 мая в тестовом режиме станция будет готова принять футбольных болельщиков команд Зенит — Локомотив», — резюмировал он.