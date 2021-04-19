Стокгольм, , 12:38 — REGNUM Правительство Швеции намерено сделать отрицание Холокоста уголовным преступлением. Об этом заявил министр юстиции Морган Йоханссон в интервью Sveriges Radio, объявив, что в Риксдаге будет назначен парламентский комитет для рассмотрения того, как должен выглядеть такой законопроект.

Отрицание Холокоста, геноцида евреев и других групп во время Второй мировой войны, уже наказуемо в нескольких европейских странах.

Однако во многих случаях это подпадает под действие законодательства о преступлениях на почве ненависти.

«Холокост — величайшее преступление в мировой истории, и его нельзя забывать. Те, кто пытается заставить мир забыть об этом и подтасовывать факты, должны понести за это ответственность», — заявил министр Йоханссон.