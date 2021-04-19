Бразилиа, , 12:34 — REGNUM Президент Бразилии Жаир Болсонару находится под сильным давлением в результате своего подхода к борьбе с пандемией коронавируса в стране. Как отмечают журналисты шведской новостной службы SVT Nyheter, цель президента заключается в максимальном нежелании вводить ограничения для спасения экономики страны, что резко контрастирует с тем фактом, что порядка 4 000 бразильцев умирают от COVID-19 каждый день.

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«Если бы президенту Болсонару было разрешено устанавливать свои порядки в городе Сан-Паулу, то ограничений в нем не было бы вообще. Вместо того чтобы способствовать региональным локдаунам, президент активно выступал против тех штатов, которые хотели ввести защитные меры против распространения инфекции», — говорится в новостном материале.

Отмечается, что ранее Болсонару неоднократно заявлял, что бразильские военные не должны патрулировать улицы и заставлять людей оставаться дома.

«Но Болсонару пользуется поддержкой миллионов бразильцев, которые лишились работы и впали в глубокую бедность. Они надеются на отсутствие локдауна, чтобы не пострадала экономика», — отмечают журналисты.