Красногорск, , 12:40 — REGNUM В 2021 году Подмосковье ждет масштабный ремонт региональных и муниципальных дорог. Об этом 19 апреля заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства.

«Начну с того, что хочу сказать о большой программе ремонта региональных и муниципальных дорог — 14 млрд рублей мы выделяем на эти цели в этом году. Их них 8 млрд на муниципальные дороги — дороги, которые касаются большого количества жителе», — сказал Воробьев.

Глава региона подчеркнул, что наряду с большими объемами ремонтных работ необходимо следить и за качеством их исполнения.

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