Тирасполь, , 12:30 — REGNUM В Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) выявлены случаи использования поддельных справок об отрицательных результатах тестирования на COVID-19. Об этом 19 апреля сообщает пресс-служба главы ПМР.

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Сообщается, что правоохранители изъяли поддельные документы, которые якобы выданы одной из частных клиник, расположенной в Молдавии. Кроме того, была обнаружена партия оформленных справок об отрицательных результатах тестирования на COVID-19, которые якобы были сделаны на территории России.

«Еще один случай — ввоз в Приднестровье незаполненных справок об отрицательном результате ПЦР-исследования, на которых стоят штампы двух московских медучреждений. Ведется разбирательство», — сообщили в пресс-службе.

В пресс-службе отметили, что глава ПМР Вадим Красносельский дал поручение уведомить о случившемся российскую сторону.

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