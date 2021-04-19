Краснодар, , 12:24 — REGNUM Угарным газом отравилась семья из четырёх человек в Краснодаре, следственные органы начали проверку по данному факту, сообщили 19 апреля в пресс-службе СУ СКР по региону.

Четверо человек, двое супругов и их шестилетний сын и четырёхлетняя дочь, поступили в больницу с признаками отравления угарным газом в ночь на 19 апреля. Установлено, что семья проживает в одном из частных домов на улице Головатого в Западном округе Краснодара. В ночь на 19 апреля дети стали жаловаться на плохое самочувствие, а через непродолжительное время ухудшилось состояние и их родителей.

Мать вызвала скорую, врачи диагностировали у членов семьи признаки отравления угарным газом, в связи с чем все они были госпитализированы. В настоящее время все члены семьи проходят лечение, угрозы для их жизни нет.

В качестве одной из возможных версий случившегося следствие рассматривает неправильную эксплуатацию газового оборудования, установленного в доме. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.