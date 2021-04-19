Лондон, , 12:24 — REGNUM Клубы-основатели европейской футбольной Суперлиги уведомили руководство ФИФА и УЕФА о намерении подать в суды. Об этом 19 апреля сообщает Associated Press.

Отмечается, что 12 топ-клубов, объявивших о создании Суперлиги составляют судебные иски, чтобы помешать ФИФА и УЕФА сорвать запуск турнира.

По информации издания, клубы написали письма президенту ФИФА Джанни Инфантино и главе УЕФА Александру Чеферину, в котором заявили, что Суперлига уже получила поддержку в размере €4 млрд от финансовой организации.

«Компания Суперлиги подала ходатайство в соответствующие суды, чтобы обеспечить беспрепятственное проведение турнира в соответствии с действующим законодательством», — говорится в письме.

Ранее сообщалось, что 12 европейских топ-клубов объявили о создании Суперлиги. В ФИФА не одобрили создание «отколовшейся лиги», а УЕФА намерен отстранять клубы, которые будут в ней играть.

Читайте ранее в этом сюжете: Проект футбольной Суперлиги нарушает ценности Евросоюза — замглавы ЕК