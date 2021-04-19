Москва, , 12:24 — REGNUM Авиаперевозчика, обслуживающие местные маршруты, смогут получить субсидии на приобретение вертолётов, сообщил 19 апреля премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

На совещании с заместителями он объявил, что правительство расширяет госпрограмму поддержки региональных воздушных перевозок.

«В нашей стране немало мест, куда можно добраться только по воздуху, и для каждого человека, кто там живёт или работает, авиация особенно важна», — сказал он.

По словам Мишустина, авиакомпании уже десять лет получают субсидии на покупку самолётов в лизинг, и теперь эта программа «будет действовать и в отношении современных вертолётов отечественного производства».

Глава правительства оценивает экономию перевозчиков в десятки миллионов рублей.