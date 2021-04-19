Берлин, , 12:24 — REGNUM Немецкая компания Volkswagen представит 28 апреля 2021 года электрическую модель ID.4 с приставкой GTX. Об этом сообщается на сайте Motor1 со ссылкой на члена совета директоров по маркетингу и продажам марки Volkswagen Клауса Зеллмера.

«Буквы GT издавна означают удовольствие от вождения, а X строит мост к мобильности будущего», — сообщил Зеллмер.

Электрокар в версии GTX автопроизводитель оснастил двумя электрическими моторами. Стоит отметить, что, если возникнет потребность в дополнительной производительности, то в обычном режиме второй силовой агрегат сможет включаться за несколько миллисекунд. При этом в режиме Traction («тяга») второй «движок» может работать постоянно.

Общая мощность электромоторов ID.4 GTX пока не сообщается. Однако ожидается, что двигатели будут выдавать 306 л. с.

Ранее компания Volkswagen расширила моторную линейку модели ID.3 новым двигателем максимальной мощностью 148 «лошадей». С таким мотором будет выпускаться новый вариант ID.3 Pure Performance в комплектациях City и Style.

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