Томск, , 12:23 — REGNUM Обнародованы сведения о доходах депутатов Госдумы и членов Совфеда от Томской области.

Сенатор Виктор Кресс, представляющий в Совфеде исполнительную власть Томской области, заработал за 2020 год 7 932 932,21 рубля (7,9 млн). Ему принадлежат гараж площадью 18 кв. м и автомобиль Lexus GX 460. Годовой доход супруги сенатора — 2 327 029,51 (2,3 млн). Ей принадлежат часть земельного участка для размещения домов индивидуальной жилой застройки площадью 2137 кв. м (71 233/212 700 доли), жилой дом площадью 482,5 кв. м (1/3 доли), квартира площадью 76,2 кв. м, одноэтажное нежилое здание площадью 98,6 кв. м. Также у семьи сенатора есть квартира площадью 183,4 кв. м и гараж площадью 58,5 кв. м.

Законодательную власть Томской области в Совфеде представляет Владимир Кравченко. Его годовой доход — 5 958 562,87 рубля (5,96 млн). Кравченко — владелец автомобиля Mitsubishi Outlander. У сенатора и его супруги, заработавшей 1 140 201,7 рубля (1,1 млн), имеются земельный участок под индивидуальное жилищное строительство площадью 947,5 кв. м (по 1/3 доли у каждого), жилой дом площадью 146,5 кв. м (по 1/3 доли). В пользовании у них — квартира площадью 94,5 кв. м.

Депутат Госдумы от Томской области Татьяна Соломатина («Единая Россия») за 2020 год заработала 9 296 823,15 рубля (9,3 млн). Ей принадлежат квартира площадью 104,9 кв. м (общая совместная собственность), помещение гаража, автомобиль BMW X4 xDrive 30D, прицеп специальный INVARIANT 884 100. Супруг депутата, заработавший 53 520 574,47 рубля (53,5 млн), является владельцем земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства (1534 кв. м), части земельного участка для эксплуатации административного здания со встроенной автостоянкой (1119 кв. м, общая долевая собственность, 1623/111 900), земельного участка для размещения объектов здравоохранения (8446 кв. м), двух земельных участков для сельскохозяйственного использования (3017 кв. м и 691 кв. м), жилого дома (505,7 кв. м), пяти нежилых помещений площадью от 68,1 кв. м до 6310,6 кв. м, хозяйственного строения (60,1 кв. м). В пользовании у семьи депутата — квартира площадью 85,8 кв. м.

Депутат Алексей Диденко (ЛДПР) отчитался о доходах за 2020 год в размере 5 744 883,14 рубля (5,7 млн). Ему принадлежат квартира площадью 132,2 кв. м (общая долевая собственность, 1/3), земельный участок для дачного хозяйства, для иных видов сельскохозяйственного использования (3895 кв. м), автомобили Lexus RX 350 и ГАЗ М-20, внедорожное транспортное средство ЗДК 5.910, снегоход, мотоприцеп. Супруга Диденко заработала за прошлый год 514 902,46 рубля. Ей принадлежит легковой автомобиль Lexus RX 300. В пользовании у семьи депутата — квартира площадью 118,5 кв. м, дача площадью 127,4 кв. м.

Напомним, за 2019 год Татьяна Соломатина заработала 9,4 млн рублей (Супруг — 10,4 млн), Алексей Диденко — 5,6 млн (супруга — 271 769,81 рубля), Виктор Кресс — 7,7 млн (супруга — 2,4 млн), Владимир Кравченко — 5,8 млн рублей (супруга — 1,003 млн).

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