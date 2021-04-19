Волгоград, , 12:26 — REGNUM В Волгоградской области 19 апреля выявлены 102 носителя коронавируса, что на одного человека меньше, чем за предыдущие сутки. Зарегистрировано пять летальных исходов. В стационарах находятся 2129 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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С начала пандемии в Волгоградской области подтверждено 55 715 случаев заболеваний COVID-19. Выздоровели 53 311 человек, в том числе 95 пациентов завершили лечение за минувшие сутки. От осложнений, вызванных инфекцией, скончались 1045 жителей.

В стационарах находятся 2116 взрослых и 13 детей, в том числе с подтверждённым коронавирусом — 1359 пациентов.