Минск, 19 апреля, 2021, 12:23 — ИА Регнум. Пять лет лишения свободы с отбыванием в колонии усиленного режима по приговору Витебского областного суда получил житель Полоцкого района Белоруссии, обвиняемый в угрозе насилием в отношении президента Белоруссии и разжигании социальной вражды. Об этом 19 апреля сообщает пресс-служба прокуратуры Витебской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

«По совокупности преступлений суд назначил обвиняемому окончательное наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режим», — говорится в сообщении.

Во время суда было установлено, что обвиняемый в период с октября 2019 года по июль 2020 года размещал в интернете комментарии, в которых призывал «к насилию в отношении сотрудников правоохранительных органов и президента Республики Беларусь, а также оскорбления в адрес главы государства».

Обвиняемый был признан виновным в умышленных действиях, направленных на возбуждение социальной вражды по признаку иной социальной принадлежности, по ч. 1 ст. 130 УК, в публичном оскорблении президента Белоруссии по ч. 1 ст. 368 УК и угрозе насилием в отношении президента республики в целях воспрепятствовать его законной деятельности, принуждения к изменению характера этой деятельности, из мести за выполнение служебных обязанностей по ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса республики.

Также указывается, что сам обвиняемый признал свою вину частично.

«Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке», — добавляется в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, 18 апреля начальник отдела следственного управления КГБ Белоруссии Константин Бычек сообщил, что отношении задержанных по подозрению в подготовке покушения на президента Белоруссии Александра Лукашенко, которые сотрудничают со следствием и дают признательные показания, впервые в истории было возбуждено дело по статье о попытке захвата власти.