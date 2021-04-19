Воронеж, , 12:19 — REGNUM Уголовное дело по факту убийства 57-летнего жителя мужчины возбуждено в Воронежской области. Подозревается в совершении преступления его 19-летний сын — как считает следствие, ещё в конце марта молодой человек избил, а затем задушил отца, после чего закопал его. Преступления было выявлено, когда правоохранители пришли в дом подозреваемого с обыском — в связи с кражей в сельском магазине. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Воронежской области Ольга Бовт 19 апреля.

Преступление было совершено в селе Васильевка Бутурлиновского района Воронежской области. Как предварительно установлено, 24 марта между 19-летним местным жителем и его отцом произошел словесный конфликт. Сын избил отца, а затем задушил его веревкой. После этого он закопал тело убитого во дворе домовладения. Обнаружили тело полицейские 17 апреля в ходе обыска, проводившегося в связи с подозрением парня в совершении кражи в сельском магазине.

Подозреваемый, уже имеющий судимости за преступления против собственности, дал признательные показания. На данный момент он арестован по решению суда. Ему грозит, согласно санкции статьи, лишение свободы на срок от шести до 15 лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.