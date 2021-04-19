Самара, , 12:55 — REGNUM Оперу-перформанс намерены показать осенью 2021 года в филиале Третьяковской галереи в Самаре. Об этом 18 апреля сообщил глава Самарской области Дмитрий Азаров на своей странице в социальной сети.

По его словам, в текущем году планируется завершить реставрацию здания Фабрики-кухни, где разместится первый в стране филиал Третьяковской галереи.

«На заседании попечительского совета команда музея рассказала, что уже осенью здесь покажут оперу-перформанс. Филиал в полной мере начнет работать в 2022 году. В выставочных залах будут представлены не только шедевры Третьяковской галереи, но также коллекции из других музеев страны в рамках программы «Собирая Россию», — сообщил Азаров.

Он также отметил, что в будущем планируется создать здесь творческий кластер мирового уровня. Кроме выставочных залов руководство региона планирует создать образовательный центр, кинозал и ресторан.

«Благоустроим также прилегающую территорию, чтобы всё пространство было «прошито» единым культурным кодом», — отметил он.

Ранее ИА REGNUM сообщило о том, что цифровой планетарий в Самаре построят за счет средств федерального бюджета.