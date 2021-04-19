Самара, 19 апреля 2021, 12:55 — REGNUM Оперу-перформанс намерены показать осенью 2021 года в филиале Третьяковской галереи в Самаре. Об этом 18 апреля сообщил глава Самарской области Дмитрий Азаров на своей странице в социальной сети.
По его словам, в текущем году планируется завершить реставрацию здания Фабрики-кухни, где разместится первый в стране филиал Третьяковской галереи.
Он также отметил, что в будущем планируется создать здесь творческий кластер мирового уровня. Кроме выставочных залов руководство региона планирует создать образовательный центр, кинозал и ресторан.
Ранее ИА REGNUM сообщило о том, что цифровой планетарий в Самаре построят за счет средств федерального бюджета.