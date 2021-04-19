Вологда, , 12:18 — REGNUM 30 апреля завершится регистрация на первый Всероссийский молодежный форум «Экосистема», который пройдет с 23 по 27 мая в Вологодской области. Как заявили ИА организаторы, в этом году предусмотрен гибридный формат проведение — мероприятия запланированы и в офлайн-, и в онлайн-форматах.

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Всего форум примет более 3500 экологических активистов со всей страны. «Экосистема"объединит представителей органов власти Российской Федерации, экспертов, представителей ведущих российских компаний, СМИ и молодежный актив страны.

Напомним, что регистрация началась 16 апреля. Подать заявку на участие могут граждане Российской Федерации возрасте от 18 до 35 лет. Через АИС «Молодежь России» необходимо приложить описание идеи в формате эссе, раскрыв одну из экологических тем, предложенных на выбор. Те, кто не пройдёт отбор, смогут участвовать в форуме дистанционно.

Добавим, что на форум будет работать в соответствии с ограничениями, вызванными эпидемиологической ситуацией. Для очного участия потребуется сдавать ПЦР-тест.