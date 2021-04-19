Москва, , 12:18 — REGNUM Москва и Санкт-Петербург выходят из пандемии коронавируса более достойно по сравнению со столицами других государств. Об этом на общем собрании отделения медицинских наук РАН заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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«Наши города — Москва и Санкт-Петербург выходят более достойно, значительно более достойно, чем целый ряд других столиц в других странах», — сказала Попова.

По её словам, число выявленных случаев заражения коронавирусом в столицах всегда выше, чем в среднем по стране.

Попова также призвала создавать «специальные режимы и специальные правила для агломераций», в которых живёт «более двух, трёх, пяти, а тем более, как в Москве, 10 миллионов человек».