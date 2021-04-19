Стокгольм, , 12:21 — REGNUM Дистанционное обучение в условиях пандемии коронавируса может привести к тому, что больше учеников по всей Швеции рискуют закончить школу с неудовлетворительными оценками и таким образом лишиться возможности получить дальнейшее образование. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

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Согласно опросу журналистов TV4Nyheterna, так считают местные власти более половины муниципалитетов. Из 140 муниципалитетов, принявших участие в опросе, представители 57% заявили, что они видят риск того, что в этом году больше старшеклассников закончат школу с неудовлетворительными оценками.

«Мы приложим все усилия в ходе третьего года обучения», — заявил в интервью TV4Nyheterna Маркус Ик, представитель муниципалитета Энгельхольм, где учебный семестр для учеников последних классов был продлен на две недели.

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