Нур-Султан, , 12:16 — REGNUM Казахстан поэтапно перейдет к рыночному финансированию расходов водоканалов. Это следует из ответа премьер-министра республики Аскара Мамина на депутатский запрос, опубликованный на сайте сената Казахстана.

Мамин отметил, что Всемирный банк предложил Казахстану план реформ жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) в части водоочистки и водоотведения. В частности, предлагается оптимизировать расходы водоканалов, повысить тарифы и привлечь частные инвестиции.

Премьер-министр добавил, что в Казахстане будет использована модель государственно-частного партнерства с привлечением частных инвестиций. Отмечается, что коммунальные предприятия станут независимы от бюджетных субсидий.

Компании, которые займутся управлением каналами, будут определены через тендеры, сказал Мамин. Вместе с трем реформы приведут к росту тарифов для населения.

По данным правительства Казахстана, в настоящее время системой очистки сточных вод охвачено 75% городского населения. После реформы этот показатель планируется довести до 100% к 2025 году.