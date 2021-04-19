Стокгольм, , 12:17 — REGNUM В последнее время в разных частях Швеции выросли опасения граждан по поводу вакцины от COVID-19 производства AstraZeneca из-за ее возможных побочных эффектов. В некоторых регионах пациенты напрямую отказываются от вакцины. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

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«Польза от вакцины намного выше, чем риск побочных осложнений», — заявил в эфире телеканала SVT врач Йохан Стюруд.

По его словам, в Стокгольме больницы вынуждены выбрасывать сотни доз вакцины AstraZeneca каждый день после того, как пациенты отказываются от препарата, а новых желающих до истечения срока годности медучреждения не могут найти.

«Если вы старше 65 лет, риск серьезно заболеть крайне мал», — настаивает Стюруд.