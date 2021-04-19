Москва, , 12:14 — REGNUM В России разрабатывается кожный тест на наличие иммунитета к COVID-19. Об этом на общем собрании отделения медицинских наук РАН заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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«Коллеги из Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера предложили универсальный тест, кожный тест, может быть чем-то аналогичный Диаскину. Они провели исследование на добровольцах — разработчиках этого теста у себя в институте, выборка получилась вполне неплохая», — сказала Попова.

По её словам, доклинические исследования теста уже начались. Предполагается, что уже к осени данный тест будет доступен.