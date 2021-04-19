Москва, , 12:14 — REGNUM В Москве следователи возбудили два уголовных дела о хищении 15,8 млн рублей у Роскосмоса. Об этом 19 апреля ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

По данным следствия, неустановленные лица из руководства корпорации «Энергия им. С.П. Королева», ответственные за организацию работ по проекту МКС, вступили в преступный сговор с неустановленными должностными лицами ФГУП «ЦЭНКИ» для хищения средств Роскосмоса.

Отмечается, что соучастники заключили от имени «ЦЭНКИ» с ЗАО «Центр технического перевооружения службы управления космическими полетами» договоров на выполнение части работ по государственным контрактам на суммы 5,3 и 11,2 млн рублей.

Соучастники знали, что работы выполнял Центральный научно-исследовательский институт машиностроения, но предоставили документы, выдававшие выполненные ЦНИИмаш работы за работы ЦТП на суммы 5,09 и 10,78 млн рублей соответственно. После эти деньги были переведены на счет ЦТП по поддельным документам.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2019 года президент России Владимир Путин раскритиковал ситуацию на «Восточном», отметив, что там воруют и воруют сотнями миллионов. За время стройки было возбуждено свыше 120 уголовных дел, а было украдено более 11 млрд рублей.

Отметим, в августе 2020 года обыски у ряда экс-менеджеров РКК «Энергия» (входит в госкорпорацию «Роскосмос») и представителя руководства НПП «Исток» им. Шокина (входит в госкорпорацию «Ростех») провели сотрудники МВД России по делу о хищении на общую сумму 1 млрд рублей на поставках электронно-компонентной базы для модуля Международной космической станции (МКС).

Читайте также: МВД РФ провело обыски по делу о хищениях 1 млрд руб. в космической отрасли