Троицк, Челябинская область, , 12:13 — REGNUM В Челябинской области 40-летний житель Троицка осуждён за истязания женщин и убийство. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Следователи полагают, что в феврале 2019 года этот гражданин распивал со своей знакомой спиртное, а после этого удерживал гражданку у себя, избивая и угрожая убить. Затем он избил двух женщин, а 31 марта 2019 года — ещё одну, которая скончалась от побоев.

Суд назначил гражданину 14 лет заключения. Отбывать их он будет в колонии строгого режима.