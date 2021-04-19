п.г.т. Калевала, , 12:25 — REGNUM В Республике Карелия вновь ужесточают меры по борьбе с коронавирусом, на этот раз только в одном районе — Калевальском. До 30 апреля региональные власти ввели там ограничения на проведение всех массовых мероприятий, в том числе и на свежем воздухе. Об этом 19 апреля сообщили глава республики Артур Парфенчиков.

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Он уточнил, что такое решение принято в связи с тем, что в последние дни в этом районе зарегистрирован 21 случай заболевания коронавирусной инфекцией.

«Это очень много для района, — пояснил Парфенчиков. — Большинство заболевших — люди старше 65 лет. Они госпитализированы и получают всю необходимую помощь. Но стоит отметить, что в отличие от других районов республики, уровень коллективного иммунитета в Калевале остается крайне низким: в период пандемии эта территория оставалась относительно «чистой», с минимальным количеством заболевших, при этом сейчас жители не спешат делать прививки от коронавируса».

Глава региона призвал жителей района привиться от COVID-19 и напомнил, что в этом году региональные власти планируют отметить в Калевале День республики.

«Для гарантии вашей безопасности, ваших близких и гостей иммунитет должен быть сформирован у 60% жителей района. В противном случае мы вынуждены будем принять решение об отмене массовых мероприятий», — резюмировал Парфенчиков.

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