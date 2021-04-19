Чита, , 12:12 — REGNUM Жители Забайкалья, находясь в 2020 году на карантине, стали значительно чаще умирать от алкогольных отравлений. Такие данные приводит Управление Роспотребнадзора по Забайкальскому краю.

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Всего в регионе за прошлый год было зарегистрировано 206 случаев (или 19,4% на 100 тыс. населения) острых отравлений спиртосодержащей продукцией (в 2019 г. — 35,5% на 100 тыс. населения), из них 124 случая с летальным исходом или 60,2% (в 2019 г. — 41,5%).

Отмечается также, что одной из главных причин отравлений спиртосодержащей продукцией в Забайкальском крае является употребление алкоголя (этилового спирта) в высоких дозах (в 73,3% случаев), а также употребление суррогатов алкоголя (7,7%), метанола (8,2%), другого неуточненного спирта (8,2%).

Как уже сообщало ИА REGNUM, попытки борьбы с пьянством Забайкалье предпринимались неоднократно. В первый месяц эпидемии SARS-CoV-2 регион решился на полное ограничение продажи алкоголя, правда, инициатива продержалась всего неделю — до 6 апреля 2020 года.

В феврале 2021 года парламентарии региона приняли во втором чтении законопроект, согласно которому продавать алкоголь в местных магазинах можно будет с 10:00 до 23:00.

Региональная служба по тарифам и ценообразованию Забайкалья от имени главы региона Александра Осипова разработала недавно законопроект об установлении полного запрета на продажу алкоголя в дни массовых мероприятий.

А в рамках реализации проекта «Пятилетие спорта» в крае разработают программу по борьбе с алкоголизмом.

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