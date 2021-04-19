Москва, , 12:12 — REGNUM Семьи с детьми смогут взять льготную ипотеку на строительство жилого дома, сообщил 19 апреля премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с заместителями.

Он рассказал, что правительство по поручению президента продолжает поддержку семей с детьми.

«Эта тема одна из приоритетных», — заявил Мишустин.

По его словам, в России уже действует пакет ипотечных программ с льготной ставкой. Среди предложений — возможность семьям с детьми взять кредит на покупку жилья со ставкой до 6% годовых.

«Покупка квартиры — мера востребованная. И теперь мы расширяем возможность взять такую льготную ипотеку и на строительство жилого дома», — сказал глава правительства.

Правительство рассчитывает помочь таким способом более 20 тыс. семей улучшить жилищные условия.