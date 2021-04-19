Улан-Удэ, , 12:12 — REGNUM Маршруты «Багдарин — Уакит», «Багдарин — Варваринский», «Варваринский — Усть-Джилинда» в Баунтовском районе Бурятии предложили включить в сеть единой дальневосточной компании. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе минтранса республики.

По словам зампреда регионального правительства по развитию инфраструктуры Евгения Луковникова, транспортное сообщение с селами Уакит, Варваринский и Усть-Джилинда в настоящее время может осуществляться только по зимней дороге.

«В морозы болотистая местность промерзает и появляется возможность проехать. С мая по ноябрь организовывается авиасообщение, например в прошлом году, силами читинской авиакомпании», — отметил он.

В связи с этим региональные власти выступили с предложением включить эти поселения в маршрутную сеть вновь создаваемой авиакомпании. Как сообщало ИА REGNUM, она создаётся на базе компании «Аврора», 5% акций которой Бурятия выкупила за 20 копеек в начале марта 2021 года.

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