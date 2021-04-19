Екатеринбург, , 12:12 — REGNUM В Екатеринбурге прорвало трубу во дворе дома на улице Черепанова, 24. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

Видео с места инцидента опубликовало сообщество «Инцидент Екатеринбург». Коммунальщики ещё недавно проводили ремонтные работы в ныне затопленном дворе, сообщают горожане.

Аварийная бригада МУП «Водоканал» уже выехала на место происшествия. Выясняются причины инцидента.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее машина такси в Екатеринбурге провалилась в яму с кипятком, возникшую из-за коммунальной аварии.

Читайте ранее в этом сюжете: В Екатеринбурге такси провалилось в яму с кипятком