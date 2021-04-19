Киев, , 12:13 — REGNUM Шестеро граждан Украины вышли из тюрем Таиланда. Об этом написала уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова 19 апреля на своей странице в социальной сети Facebook.

По её словам, благодаря усилиям дипломатов, а также по случаю Национального дня Таиланда все девять граждан Украины, отбывающие заключение в этой стране, были помилованы.

«Двое получили помилование в виде уменьшения сроков наказания на 1/6 от актуального срока заключения (без учёта проведённого в тюрьме времени), один человек — на ½, а шести гражданам Украины был сокращён срок — они освобождены от дальнейшего наказания», — рассказала она.

Денисова отметила, что шестеро помилованных граждан Украины уже вернулись домой, ещё три человека остаются в Таиланде.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Испании задержали экипаж судна, состоящий из граждан Украины. На борту корабля нашли 18 тонн гашиша.

Читайте ранее в этом сюжете: В Испании украинских моряков задержали по подозрению в наркоторговле