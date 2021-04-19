Киев, 19 апреля 2021, 12:13 — REGNUM Шестеро граждан Украины вышли из тюрем Таиланда. Об этом написала уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова 19 апреля на своей странице в социальной сети Facebook.
По её словам, благодаря усилиям дипломатов, а также по случаю Национального дня Таиланда все девять граждан Украины, отбывающие заключение в этой стране, были помилованы.
Денисова отметила, что шестеро помилованных граждан Украины уже вернулись домой, ещё три человека остаются в Таиланде.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Испании задержали экипаж судна, состоящий из граждан Украины. На борту корабля нашли 18 тонн гашиша.
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