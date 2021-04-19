Москва, , 12:10 — REGNUM Российским туристам рекомендуют не спешить перебронировать отмененные из-за закрытия авиасообщения с Турцией майские туры на другие направления, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Замгендиректора туроператора ANEX Tour Яна Муромова считает, что туристам стоит какое-то время, недели две, понаблюдать за ситуацией, и решение найдется само. Заменить Турцию сейчас нельзя ни одним направлением.

По ее словам, есть большая вероятность открытия новых стран с аналогичными как в Турции условиями, например Египта. Другие направления (Мальдивы, Куба, Варадеро и т. д.) не являются альтернативой Турции даже для состоятельных туристов.

Как сообщало ИА REGNUM, в АТОР считают, что перебронировать отдых в Турции на пляжные курорты в России практически невозможно.

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