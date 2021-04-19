Джакарта, , 12:10 — REGNUM Представитель целевой группы по борьбе с коронавирусом в Индонезии Вику Адисасмито призвал жителей не навещать родственников и не возвращаться в родные края до 6 мая, сообщает Kompas.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страхи и надежды третьей волны — все новости»

Заявление было сделано на фоне решения правительства, разрешающего жителям вернуться в родные края до 6 мая 2021 года по случаю празднования окончания поста в месяц Рамадан.

«Лучше не возвращаться в родные края до 6 мая 2021 года. Смысл в том, чтобы избегать путешествий, которые могут привести к скоплению людей», — отметил Вику Адисасмито.

Ранее правительство Индонезии официально объявило, что возвращение в родные края с целью навестить родных в рамках праздника Лебаран в 2021 году запрещено.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии стал свидетелем вакцинации от COVID-19 около 500 художников в национальной галерее Индонезии в Джакарте.

Читайте ранее в этом сюжете: В Индонезии от коронавируса привили сотни художников