Миннеаполис, США, , 12:10 — REGNUM Двое военнослужащих Национальной гвардии штата Миннесота получили ранения 18 апреля в городе Миннеаполисе, сообщает со ссылкой на гвардию The Hill.

По данным подразделения, нападение произошло ранним утром: неизвестный, находившийся во внедорожнике, открыл огонь по представителям правопорядка. Один гвардеец был ранен осколком стекла и был доставлен на лечение в местную больницу, а другой получил поверхностные травмы.

«Я рад узнать, что ни один из наших гвардейцев не получил серьезных ранений», — говорится в заявлении генерал-майора Шона Манке, генерал-адъютанта Национальной гвардии Миннесоты.

«Это событие подчеркивает, что ситуация в наших общинах носит нестабильный и напряженный характер. Сегодня, когда мы переживаем непростые времена. Я призываю к спокойствию», — добавил он.

Согласно заявлению, Национальная гвардия Миннесоты была задействована в рамках операции «Сеть безопасности» — совместного предприятия Департамента полиции Миннеаполиса, Управления шерифа округа Хеннепин, штата Миннесота и местных властей с целью «защиты людей, свободы слова и собственность во время судебного процесса над Дереком Шовеном», а также убийства Данта Райта в Бруклин-Сентере.