Новосибирск, , 12:09 — REGNUM В Новосибирской области за минувшие сутки выявлено 70 новых случаев заражения коронавирусом. Днём ранее — 72 случая, 17 апреля — 76 случаев.

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«Скончались ещё четыре пациента: мужчины в возрасте 73 года, 75 лет, 86 лет и женщина в возрасте 85 лет. Всего в регионе умерли 1711 человек, — сообщает оперативный штаб региона. — В отделениях реанимации находятся 62 человека, на ИВЛ — 12 пациентов».

Всего на утро сегодня, 19 апреля, в регионе зарегистрировано 40 261 случай заражения коронавирусом, в том числе у 2387 детей; 37 377 пациентов выздоровели (+15 за сутки).