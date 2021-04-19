Прага, , 12:07 — REGNUM Реакция российской стороны на высылку Чехией 18 сотрудников посольства России в стране оказалась сильнее ожидавшейся чешской стороной с учетом существующей практики для подобных случаев. Об этом 19 апреля заявил журналистам первый вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек, являющийся временно исполняющим обязанности главы чешского МИД.

«Реакция российской стороны (на высылку дипломатов РФ) оказалась более сильной, чем мы ожидали. Было выслано больше дипломатов (Чехии)», — сказал Гамачек.

Также он рассказал, что подготовил для премьер-министра Чехии Андрея Бабиша предложения о дальнейших действиях Праги в данной ситуации, которые он до информирования общественности о таковых вначале представит главе чешского правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-премьер и глава чешского минпромторга Карел Гавличек заявил, что в ближайшие дни российская государственная корпорация Росатом будет официально исключена из числа участвующих в тендере на строительство нового энергоблока АЭС «Дукованы» в Чехии.