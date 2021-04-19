Ульяновск, , 12:35 — REGNUM В Ульяновской области суточное число вылечившихся от COVID-19 превысило количество выявленных случаев заражения коронавирусом, составив соответственно 123 и 84. Также подтверждены новые летальные исходы. Такие данные 19 апреля приводит оперативный штаб России.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: третья волна у границ РФ, расслабляться рано»

По информации на 19 апреля, с начала наблюдения в Ульяновской области официально подтверждено 52 493 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки — 84.

Победили болезнь 49 637 человек, из них за последние сутки — 123 пациента.

Также в Ульяновской области умерли семь пациентов с коронавирусом. Всего в регионе скончались 1099 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в России имеется сибирский вариант коронавируса.

Читайте также: Попова заявила о формировании сибирского варианта коронавируса