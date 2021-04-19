Тбилиси, , 12:10 — REGNUM Крупнейшая оппозиционная партия Грузии «Единое национальное движение» (ЕНД) не примет условий соглашения по выходу из политического кризиса, предложенного председателем Европейского совета Шарлем Мишелем. Об этом, как передаёт агентство «ИнтерпрессНьюс», 19 апреля заявил журналистам представитель ЕНД Акакий Минашвили.

Он заявил, что арестованный по обвинению в организации беспорядков в Тбилиси, которые начались в ходе антироссийских протестов в июне 2019 года, председатель ЕНД Ника Мелия должен быть освобожден без всяких условий. Также в партии требуют, чтобы амнистия по этому уголовному делу касалась только участников беспорядков.

«Мы не подпишем документ, так как в нём тема освобождения политзаключенных расплывчата, — сказал Минашвили. — Кроме того, там говорится об амнистии в достаточно широком понимании. Она также касается государственных служащих, которые применили силу, нанесли ущерб нашим гражданам, выражавшим протест против России».

Напомним, в Грузии разразился политический кризис после того, как в ноябре 2020 года лидеры оппозиционных партий заявили, что прошедшие в стране парламентские выборы были «сфальсифицированы». Когда 23 февраля 2021 года арестовали Мелию, ситуация усугубилась. 18 апреля Мишель предложил политическим лидерам Грузии подписать компромиссное соглашение по выходу из политического кризиса.

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