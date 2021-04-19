Брюссель, , 12:04 — REGNUM Проект европейской футбольной Суперлиги является нарушением ценностей Евросоюза богатыми клубами. Об этом 19 апреля заявил заместитель председателя Еврокомиссии по продвижению европейского образа жизни Маргаритис Схинас.

«У нас нет места для богатых и влиятельных клубов, которые хотят порвать с принципами, за которые борются футбольные ассоциации: развитие национальных футбольных лиг, продвижение и поддержка любительского футбола», — написал Схинас в Twitter.

По его словам, модель спорта в Европе основана на разнообразии, инклюзивности, универсальности и всеобщей вовлеченности, и её надо защищать.

Напомним, ранее 12 европейских топ-клубов объявили о создании нового турнира — Суперлиги. В ФИФА не одобрили создание «отколовшейся лиги», а УЕФА планирует отстранять клубы, которые будут участвовать в новом соревновании.

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