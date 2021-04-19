Пекин, , 12:04 — REGNUM Представлены рендерные изображения рестайлингового купеобразного кроссовера Haval F7x. Рендеры размещены на сайте «Колёса.ру».

Рестайлинговый купеобразный кроссовер Haval F7x «Колёса.ру»

Модернизированный купе-кроссовер Haval F7x получил новую решётку радиатора, иной бампер, на котором появились новые декоративные детали. На корме модели также появиться обновленный бампер.

Построен кроссовер на «тележке» i-Home, которая также известна под наименованием Mobile Wisdom Platform («Платформа продуманной мобильности»). В передней части Haval F7x оснащён подвеской типа McPherson, а в задней — независимой двухрычажной подвеской.

По предварительной информации, моторная линейка обновленного Haval F7x останется прежней. Так, в качестве силового агрегата у модели стоит 1,5-литровый мотор мощностью 150 л. с. Кроме того, более производительная версия оснащается двухлитровым двигателем, выдающим 224 л. с. Трансмиссия у кроссовера роботизированная с двумя сцеплениями.

Ранее компания Haval получила Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на новый кроссовер Jolion в России.

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