Ярославль, 19 апреля, 2021, 12:02 — ИА Регнум. В баре в Ярославле выявлено и конфисковано 60 литров просроченного пива, срок годности которого истек в 2018 году. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу управления ФССП по Ярославской области

УФССП по ЯО Конфискация пива

Как показала проверка, сотрудники бара, располагавшегося на Тутаевском шоссе в Ярославле, нарушали технические регламенты, сохраняя на складе алкогольную продукцию с истекшим сроком годности. Причем он закончился еще в 2018 году.

«Согласно отчету об объемах остатков этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, на складе числилось свыше 45 тысяч бутылок алкогольной продукции. Однако, в ходе осмотра помещений бара был выявлен неучтенный товар — более 60 литров просроченного пива. В результате суд оштрафовал организацию на сумму в размере 75 000 рублей. Помимо этого, судом принято решение, что данная продукция подлежит уничтожению», рассказали в УФССП по Ярославской области.

Исполнительное производство поступило судебным приставам, пиво конфисковано и передано для уничтожения представителям Росалкогольрегулирования.