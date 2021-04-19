Уфа, , 12:03 — REGNUM Порывы ветра до 17 метров в секунду ожидаются в Башкирии. Об этом 19 апреля сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Сообщается, что 20 апреля на территории республики ожидается ветер с порывами до 17 метров в секунду, также сохранится третий класс пожароопасности.

Спасатели рекомендуют жителям быть осторожными и внимательными, соблюдать правила безопасности: при усилении ветра рекомендуется ограничить выход из зданий, не оставлять детей без присмотра.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что за минувшую неделю в Башкирии зарегистрированы первые девять лесных пожаров: огонь прошелся по площади около 16 га.