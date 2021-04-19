Санкт-Петербург, , 12:11 — REGNUM За минувшие стуки в Ленинградской области было выявлено всего 90 новых носителей коронавируса, что на один случай меньше, чем днем ранее. Об этом 19 апреля сообщили в федеральном оперативном штабе. Стабилизация заболеваемости ковидом в Ленинградской области сокращает количество коек в перепрофилированных стационарах. Таким образом отпала необходимость еще в 165 ковидных койках.

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Отметим, начиная с 29 марта, суточное число новых случаев заражения в регионе не достигает отметки в 100 случаев.

Как уточняют в региональном управлении Роспотребнадзора, новые случаи заражения 18 апреля были выявлены в 55 населенных пунктах региона. Наибольшее число в городах: Сланцы (6), а также Всеволожск, Тосно и деревне Новое Девяткино (по 5).

«По состоянию на 07:00 мск 19 апреля в Ленобласти развернуто 1049 коек для пациентов с COVID-19. Из них свободно 402 коек (38,32%), в том числе в палатах реанимации — 130», — уточнили ИА REGNUM в областном комитете по здравоохранению.

Заметим, до конца предыдущей недели в стационарах Ленобласти было развернуто 1214 ковидных коек.

Всего за время пандемии в Ленобласти подтверждено 41 630 случаев заражения, 38 953 человека выздоровели, в том числе 71 пациент был выписан за минувшие сутки. Умер от ковида 1081 житель региона, в том числе 18 апреля было зарегистрировано еще шесть летальных исходов, что на два случая больше, чем днем ранее.

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