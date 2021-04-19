Чебоксары, , 12:32 — REGNUM В Чувашии суточное число вылечившихся от COVID-19 составило 37 человек, заболели 47 человек. Данные об этом появились на сайте оперативного штаба России.

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По информации на 19 апреля, всего в Чувашии официально подтверждены 23 630 случаев заражения SARS-CoV-2, в том числе за последние сутки 47.

Вылечились 21 525 человек, из них за последние сутки победили болезнь 37 пациентов. Диагноз COVID-19 официально поставлен 787 пациентам.

Также в Чувашии умерли за сутки четыре пациента с коронавирусом. Всего от COVID-19 в республике скончались 1318 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии к вакцинации против COVID-19 приступили свыше 55 тысяч жителей республики, из них более 34 тысяч человек закончили полностью вакцинацию двумя компонентами.

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