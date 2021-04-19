Москва, , 11:58 — REGNUM В России имеется сибирский вариант коронавируса. Об этом на общем собрании отделения медицинских наук РАН заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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«У нас есть мутации, которые мы описываем в Российской Федерации, мутации, не свойственные пока ни одному из описанных за рубежом штаммов, мы видим формирование сибирского варианта, мы видим формирование северо-западного варианта», — сказала Попова.

Ранее Анна Попова заявляла, что выявленные в Сибири изменения в коронавирусе не усиливают сам возбудитель.