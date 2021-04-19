Москва, , 11:57 — REGNUM Список регионов с самым высоким уровнем жизни нельзя назвать неожиданным. Первенство Москвы очевидно, заявил корреспонденту ИА REGNUM научный сотрудник Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

«Тому есть объективные причины. В Москве находится российская власть, значит и офисы ключевых компаний, а значит здесь сосредоточены высокооплачиваемые рабочие места. Именно их наличие определяет высокий уровень жизни.

Но есть и «субъективные» причины: это политика московских властей, которые не только сами прилагают усилие к созданию таких рабочих мест, но и создают инфраструктуру потребления.

В Москве есть не только деньги, но и возможность получать за эти деньги не только товары, но и услуги. В результате в Москве уникален не просто уровень жизни, а стиль жизни скорее европейский чем российский.

Второе место Тюменской области тоже вполне ожидаемо. В тюменские показатели входят и показатели северов (нефть и газ), а эти отрасли всегда давали высокие зарплаты.

Правда сами регионы Севера (ЮГРА и Ямал) занимают более скромные позиции, но это связано думается, с одной стороны, с наличием коренного населения (доходы которого не высоки), а с другой стороны, что часть нефтяного бизнеса, не связанного с добычей, находится на юге Тюмени.

Относительно неожиданным является третье место Ленинградской области. Это промышленная область и высокий уровень жизни здесь ожидаем, но то, что ей удалось обогнать Московскую область и Санкт-Петербург — это неожиданно.

Вполне возможно, что в случае с Московской областью не учитываются зарплаты получаемые жителями области в Москве

В целом картина логичная и обоснованная: после Москвы идёт сырьевая область и область с тяжелой промышленностью. Сырье Россия экспортирует. продукцию тяжелой промышленности закупает государство.

И там, и там есть платежеспособный спрос, а значит и возможность высоких зарплат.

В аутсайдерах регионы, производящие потребительные товары, они могут надеется только на спрос собственного населения, которое таким образом само себе платит зарплату, и эта зарплата не может быть высокой

Так что уровень жизни в субъектах Российской Федерации зависит от структуры региональной экономики, что и показало данное исследование», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Москва заняла первую строчку рейтинга 25 регионов-лидеров по социально-экономическому и экономическому развитию в 2020 году. Второе место досталось Тюменской области, третье — Ленинградской области.

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