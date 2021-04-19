Сеул, 19 апреля 2021, 11:58 — REGNUM Бывший генеральный прокурор Южной Кореи Юн Сок Ёль вновь возглавил список потенциальных кандидатов на пост следующего президента страны. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на исследовательскую компанию Real Meter.
Согласно результатам опроса, проведенного 16 апреля среди 1011 человек старше 18 лет, 37,2% респондентов поддерживают кандидатуру бывшего генпрокурора.
На втором месте губернатор провинции Кёнгидо Ли Чжэ Мён, которого поддерживает 21% респондентов, на третьем — бывший председатель Демократической партии «Тобуро» Ли Нак Ён (11%).
За ними следуют независимый депутат Хон Чжун Пё (5,9%), представитель от Народной партии Ан Чхоль Су (5%), бывший премьер-министр Чон Сэ Гюн (2,4%).
Между тем Юн Сок Ёль в гипотетической двусторонней гонке с Ли Нак Ёном набрал 51,1% голосов, а бывший председатель Демократической партии «Тобуро» — 30,1%.